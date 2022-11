Iris Balschun beim Blick in die neue Ausstellung in der Mühlhäuser Thüringen-Therme.

Am Lindenbühl in Mühlhausen wird seit 200 Jahren gebadet

Mühlhausen. Vor gut 200 Jahren begann der Badespaß am Mühlhäuser Lindenbühl. Eine neue Sonderausstellung zeigt den Weg von der Badeanstalt zur heutigen Thüringen Therme.

Die Sonderausstellung „200 Jahre Baden am Lindenbühl“ wurde am Montagabend in der Mühlhäuser Thüringen-Therme eröffnet. Auf über einem Dutzend wasserfesten Tafeln sowie riesigen Bannern direkt über dem Schwimmbecken zeigen die Mühlhäuser Museen gemeinsam mit den Wirtschaftsbetrieben die Badegeschichte der Kreisstadt. „Die riesigen Deckenbanner haben wir über die Dachfenster anbringen können, ins Wasser musste niemand“, sagt Therme-Chef Martin Fromm.

Die Geschichte des Badens am Lindenbühl begann nach Angaben von Thomas T. Müller, dem amtierenden Museumsdirektor, mit der Badeanstalt von Johann Christian Jeske. Neben einem Wasserbecken gab es auch eine Schwitz- und Dampfbadestube. Im Jahr 1890 errichtete Familie Mischke das erste Hallenbad in Mühlhausen, es war das zweite in Thüringen. Im neuen Bad durften erstmals auch Frauen am Schwimmunterricht teilnehmen, auch das Schulschwimmen wurde geboten. Der erste Schwimmverein Mühlhausens – der Sanitätsschwimmklub Neptun – gründete sich.

Nach 1945 waren die verbliebenen Wannen- und Duschbäder für die Mühlhäuser wichtig, viele Bürger besaßen kein eigenes Bad. Der Enteignung der Familie Mischke folgte eine Sanierung durch das „Nationale Aufbauwerk“ in der DDR. So konnte das Stadtbad an der Leninstraße bis 1985 weiter betrieben werden. Die neue Thüringen-Therme am alten Standort wurde innerhalb von vier Jahren gebaut und 1998 eröffnet.