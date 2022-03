Amphibienführung ab Ufhoven für Kinder

Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) war 2016 der Lurch des Jahres. Auch in Thüringen ist er verbreitet.

Bad Langensalza. Spielerisch etwa über Lurche erfahren können Kinder bei einer Amphibienführung in Bad Langensalza.

Zu einer Amphibienführung für Kinder lädt der Bad Langensalzaer Ortsverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Samstag, 26. März, ein. Von 10 bis 12 Uhr sollen Mädchen und Jungen spielerisch Neues und Wissenswertes zu den Tieren erfahren.

Wer mit seinen Kindern oder Enkeln einheimische Lurche aus nächster Nähe erleben möchte, erhalte bei der Amphibienführung die Möglichkeit dazu, heißt es in der Mitteilung des BUND-Ortsverbands. Treffpunkt ist in Ufhoven der Kreisel an der B 84 (unter der Brücke rechts Richtung Eisenach).

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elka Komitova vom BUND-Ortsverband wird die Amphibienführung leiten. Ausgestattet sein sollten Teilnehmende mit Gummistiefeln, Warnweste und warmer Bekleidung. Die Veranstaltung kann kurzfristig wetterbedingt ausfallen. Sie ist kostenlos, es wird aber um eine Spende gebeten.

Anmeldungen per E-Mail an kontakt@bund-umweltzentrum oder unter Tel.: 03603/81 31 25.