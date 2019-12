An der Gans-Hotline

Kochen im Alltag scheint überwiegend Sache der Frauen zu sein. Bei vielen meiner Geschlechtsgenossen reichen die kulinarischen Fertigkeiten maximal für Dosenravioli oder Wiener Würstchen. Aber gerade deshalb können zu Weihnachten auch mal die Gatten und Lebensabschnittsgefährten zum Einsatz am Herd kommen, weil Würstchen sehr häufig zum traditionellen Menü zählen. Auch der dazugehörige Kartoffelsalat dürfte selbst ungeübten männlichen Grobmotorikern gelingen.

Ich selbst werde Weihnachten zum ersten Mal seit langem die Küche meiner Frau überlassen meinen Beruf ausüben. Mit der Folge, dass die sonst übliche Gans, für deren Zubereitung ich in der Familie weltberühmt bin, zuungunsten eines Rehs, das den Festbraten liefert, am Leben bleiben darf.

Aber ganz raus bin ich nicht: Eine Nichte, die sonst bei uns am Tisch saß, verbringt Weihnachten erstmals mit ihrer frisch gegründeten Kleinfamilie. Und wagt sich nun selbst an eine Gans. Ich bin ihr Fernberater. Einkaufsliste, Ablaufplanung, Kniffe und Geheimtipps – alles schon telefonisch gelaufen. Beim Zubereitungsvorgang morgen habe ich Rufbereitschaft an der Gans-Hotline.

Möge auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesen Tagen kulinarisch alles gelingen und munden. Haben Sie ein (schmackhaftes) friedliches, fröhliches Weihnachtsfest!