Die Bauarbeiten in der Friederiken-Therme kommen weiter gut voran, liegen im Zeit- und Kostenplan. Annelie Schaller und Thomas Orthey vom städtischen Baufachbereich stellten in der jüngsten Bauausschusssitzung den Stand vor.

Demnach gehen die Arbeiten für die neuen Anbauten am Therapie- und am Saunabereich nun von der Tief- in die Hochbauphase. Inzwischen abgebaut sind die beiden markanten Belüftungsrohre an der Böhmenstraße, die wegen der Erweiterung des Therapieflügels um einen Ruheraum versetzt werden müssen. Dieser Anbau wächst nun aus der neu geschaffenen Grube in die Höhe.

Durchbruch zu bisher nicht genutzten Kriechräumen geschaffen

Im selben Trakt, der für die bevorstehende Erneuerung vollkommen entkernt ist, laufen die Arbeiten für die Erweiterung des Fitness-Raums im Obergeschoss. Dafür wurde ein Durchbruch zu bisher nicht genutzten Kriechräumen geschaffen; über ihnen wird später ein erhöhtes Dach gebaut.

Die Arbeiten am Fundament des neuen Außenbeckens kommen ebenfalls voran. Dieser Tage begannen die Arbeiten zur Erweiterung des Sauna-Bereichs an der Rosa-Luxemburg-Straße, wo ebenfalls aus einer frischen Grube ein Anbau wächst.

Erweiterter Therapiebereich soll bis März fertig sein

Dagmar Kleemann (SPD) fragte nach der neuen Baustellen-Zufahrt von der Friedrich-Hahn-Straße her, neben dem Awo-Familienzentrum. Dort stünden alte Bäume, die durch schweres Gerät Schaden nehmen könnten. Die Einfahrt sei für die Baumaschinen nötig, sagte Orthey. Die Bäume würden geschützt, aber es blieben perspektivisch nicht alle stehen.

Der neue, erweiterte Therapiebereich soll bis März fertig sein. Bis dahin wird das nahe Bademeisterhäuschen als Ausweichquartier genutzt. Das neue Außenbecken soll im Juli folgen. Der neue Saunabereich inklusive einer großzügigen Themen-Landschaft im Freigelände soll Ende nächstes Jahr den Abschluss der Arbeiten bilden.

Gesamtkosten bis dahin: Rund 15 Millionen Euro, davon 13 Millionen vom Land. Zur Zeit ist die Therme wegen der neuen Corona-Beschränkungen wieder geschlossen.