Andrang auf kostenlose Schutz-Masken in in Bad Tennstedter Apotheke

Der Andrang auf die kostenlosen FFP 2-Masken zum Schutz vor dem Corona-Virus war wie erwartet überall in der Region groß. Zum Teil bildeten sich vor den Apotheken lange Schlangen. Die Rats-Apotheke in Bad Tennstedt hatte die Ausgabe daher über den Hintereingang organisiert. Apothekenmitarbeiterin Theresa Kley (Foto) hielt 1500 Schutz-Masken bereit. Angehörige von Risikogruppen, also Menschen über 60 Jahre und chronisch Kranke können die Gratis-Masken bis zum 6. Januar bekommen.