Für das Projekt „Museum against Corona“ sind die Mühlhäuser Museen mit einer Anerkennung beim Thüringer Tourismuspreis ausgezeichnet worden. Museumsdirektor Thomas T. Müller hatte es während des Lockdowns im Frühjahr ins Leben gerufen. In Videos stellte er täglich ein Exponat vor, um die Schätze der Museen zu zeigen.

Der Thüringer Tourismuspreis wurde am Donnerstag in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen zum neunten Mal vergeben. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr herausragende Ideen, Ansätze und Geschäftsmodelle, die in Zeiten des Lockdowns entstanden sind. 54 Beiträge waren eingereicht worden. Wegen der Pandemie gab es keine Präsenzveranstaltung, sondern einen Livestream.

Die Mühlhäuser Museen erhielten den Preis in der Kategorie „Mutmacherpreis Digitale Lösungen in der Krise“. Museumsdirektor Müller freute sich über die Auszeichnung. Die Rubrik war auch in unserer Zeitung veröffentlicht worden.

Alle Vorträge, die Podiumsdiskussion und die Preisverleihung finden sich unter: https://www.thueringer-tourismustag.info/livestream-thueringer-tourismustag-2020.