Angetrunkener Autofahrer in Mühlhausen will Unfall zunächst vertuschen

Ein Zeuge beobachtete den 45-Jährigen jedoch.

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, in Mühlhausen einen Autofahrer, der in der Mittelstraße in einer Kurve von der Straße abkam. Er prallte mit seinem Mercedes gegen eine Straßenlaterne. Während der Autofahrer seine Fahrzeugteile an der Unfallstelle aufsammelte, bat er den Zeugen, nicht die Polizei zu verständigen.

Im Anschluss fuhr er davon. Der Zeuge meldete den Unfall und schnell war klar, warum der Unfallfahrer nicht erkannt werden wollte. Als die Polizisten bei dem 45-Jährigen klingelten, war er nicht nüchtern. Ein Alkoholtest ergab über zwei Promille. Der Mann gestand den Unfall. Er musste mit zur Blutentnahme. Nun muss geklärt werden, ob und wie viel Alkohol er während des Unfalls im Blut hatte. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine konkreten Angaben möglich.