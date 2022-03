Anmeldewoche für Berufliches Gymnasium in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Anmeldewoche am Beruflichen Gymnasium in Mühlhausen startet.

Die Anmeldung zum neuen Schuljahr 2022/2023 für das Berufliche Gymnasium am Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Mühlhausen ist in der Woche vom 7. bis 12. März möglich.

Angeboten werden die drei Fachrichtungen Wirtschaft, Technik (Daten- und Informationsverarbeitung) und Gesundheit/Soziales, heißt es in einer Mitteilung. Das Berufliche Gymnasium führt in dreijähriger Ausbildung zur allgemeinen Hochschulreife. Das Abitur berechtigt zum Studium an jeder Universität oder Hochschule und ist vor allem für Regelschüler und Gymnasiasten empfehlenswert, die das Abitur in Kombination mit der beruflichen Orientierung anstreben.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bewerbungsunterlagen können in der Anmeldewoche persönlich abgegeben oder per Post gesendet werden. Informationen unter: beruflichesgymnasium.de.