Anrufen für Paula Sophie

Wenn Paula-Sophie Bendrich aus Mülverstedt am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Finale der Show „The Voice Kids“ antritt, heißt es für das Publikum vor den Fernsehbildschirmen: Anrufen. Anders als in den Sendungen zuvor, wo die Juroren über das Weiterkommen bestimmten, gibt es am Sonntag eine Zuschauerabstimmung per Telefonanruf. Über diese wird der Sieger ermittelt. „Wir sind seit Mittwoch in den Studios und proben, auch mit dem Orchester habe ich schon geübt. Die gesamte Zeit ist voll getaktet. Im Moment absolviere ich noch viel Gesangsunterricht und Interviewtrainings“, sagt die 14-Jährige am Telefon. Auf dem Foto steht Paula Sophie Bendrich aus Mülverstedt zwischen Florian Sump (links) und Lukas Nimscheck, von der Band „Deine Freunde“.