Anwohner schreit in Mühlhausen Einbrecher in die Flucht

Mühlhausen. Das Auto ist sichergestellt. Das ist zum Täter bekannt.

Ein Anwohner beobachtete in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr einen Mann, der sich auffällig in der Straße Zur Roten Löwenmühle in Mühlhausen an einem geparkten Renault Clio aufhielt, teilte die Polizei mit.

Als der Unbekannte am Türschloss herumhantierte und sich dann ins Auto setzte, schrie er diesen an. Der Mann entgegnete dem Zeugen etwas Unverständliches und soll ihm den Mittelfinger gezeigt haben. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten flüchtete der Unbekannte.

Die Polizisten entdeckten eine eingeschlagene Dreiecksscheibe an der Fahrertür. Ob der Flüchtige etwas aus dem Auto stehlen konnte, ist noch ungewiss, die Besitzer befinden sich derzeit im Urlaub. Ihren Clio ließ die Polizei sicherheitshalber abschleppen. Spuren wurden am Auto gesichert.

Der Täter war ca. 1.80 m groß, sehr dünn und trug eine blaue Kapuzenjacke. Er sprach kein deutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen