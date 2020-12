Apothekenmuseum Bad Langensalza: Gift und Heilung liegen nah beieinander

Das Apothekenmuseum in Bad Langensalza könnte nicht besser untergebracht sein. Das Haus Rosenthal mitten im Stadtkern ist mehr als 500 Jahre alt – und damit weit älter als die Geschichte, die das Museum erzählt, das seit mehr als sechs Jahren dort untergebracht ist: die der Pharmazie des 18. bis 20. Jahrhunderts.

Das Haus Rosenthal aus dem 16. Jahrhundert wurde über zehn Jahre hinweg restauriert. Foto: Flora Hallmann

Gebaut für die Tuchmacherinnung der Stadt im Jahr 1515, wurde das Haus Rosenthal später zu einem Wohnhaus. „Dabei ist dann das Fachwerkobergeschoss mit dem steilen Dach entstanden“, erklärt Sabine Tominski, Leiterin der Bad Langensalzaer Museen. „Es ist sehr viel original erhalten. Das Haus war früher farblich sehr bunt gestaltet, und das haben wir hier bei den Restaurierungen wiederhergestellt.“

Die ursprünglichen Holzwände mit ihren Verzierungen waren mit dem Ende der Barockzeit nicht mehr modern und wurden einfach verputzt. Erst bei den zehnjährigen Restaurierungsarbeiten kamen sie wieder zum Vorschein.

Ab etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Haus dann zu einer Apotheke. „Der Ursprung und das Wissenszentrum der Pharmazie lagen in den Klöstern“, so Tominski. „Aber als es dann die ersten Großstädte gab, mit einer Größe von 5000 bis 20.000 Einwohnern, reichte das Angebot der Klöster nicht mehr aus. Das war der Beginn städtischer Apotheken und auch des Berufs eines Apothekers.“

Aufbewahrung pharmazeutischer Rohstoffe großer Bestandteil der Arbeit

Ein großer Bestandteil der Arbeit sei vor allem die Aufbewahrung pharmazeutischer Rohstoffe gewesen. In einer Kräuterkammer sind getrockneter Salbei, Thymian und Efeu zu sehen, im Vorratsraum nebenan gibt es in Vitrinen manche Kuriositäten zu entdecken: Baumrinde, Rotalgen oder Moschus, aber auch getrocknete Tausendfüßler und ein Glasbehälter voll Coccionella, getrocknete Läuse, aus denen der Farbstoff Karminrot gewonnen wurde. „Apotheker haben viel mehr gemacht als nur Arzneimittel“, so Tominski. „Sie haben viel hergestellt, was heute in Baumärkten und Drogerien erhältlich ist: Seife, Shampoo, Farben, Tinte, Kosmetik, Lacke. Sie hatten einen großen Kundenkreis.“

Dafür brauchten Apotheker eine Reihe von gefährlichen Materialien wie Öl, Säure und Benzin, die meist in abgelegenen und im Idealfall feuerfesten Räumen lagerten.

In Glasbehältern bewahrten Apotheker Dinge wie Baumrinde und Moschus, aber auch getrocknete Tausendfüßler auf. Foto: Flora Hallmann

Gefährliches gibt es auch in der sogenannten Giftkammer zu sehen. „Gift war für Apotheker immens wichtig, weil daraus die hochwertigsten Arzneimittel gewonnen werden konnten“, sagt Tominski. Die Ausstellung dort soll im nächsten Jahr fertiggestellt werden.

Finanziert wird das Museum teils vom Land Thüringen, teils durch Spenden. Das Museum begann mit einer Spende vom Apothekerehepaar Gotlind und Alexander Dörries von der Löwenapotheke in Eschwege. Vieles von dem, was heute zu sehen ist, stammt von ihnen: Arbeitsgeräte und Waagen zum Beispiel, aber auch eine weiße Löwenstatue und ein Schild mit dem Hinweis: „Ich bin bei Gastwirt Bold, zurück gegen 13 Uhr 30 Min.“ Die Museumschefin erklärt: „Damals hatten Apotheken keine Mittagsschließzeit, also hat der Apotheker einfach dieses Schild in die Tür gehängt und die Uhrzeit angepasst.“

Nächste Sonderausstellung zur Geschichte des Desinfektionsmittels

Das Apothekenmuseum musste in diesem Jahr selbst öfters schließen, so auch den gesamten November über. „Wir hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr noch mal öffnen dürfen“, so Tominski. „Ansonsten bereiten wir uns aber auf das nächste Jahr vor, damit wir den Besuchern zur Bundesgartenschau eine interessante Ausstellung bieten können.“ Denn: Das Museum mit dem angrenzenden Apothekergarten ist ein Außenstandort der Bundesgartenschau 2021.

Das Thema der nächsten Sonderausstellung ist übrigens tagesaktuell: Es geht um die Geschichte des Desinfektionsmittels.