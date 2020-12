Arbeiten an Herbslebens Hortgebäude schreiten voran

Herbsleben. Mit dem neuen Hortgebäude in Herbsleben geht es voran. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sind weitere Bauleistungen wie etwa für Dach- und Klempnerarbeiten vergeben worden. Ende August soll es fertig sein. Wie Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) informierte, werde eine dezentrale Lüftung in den neuen Hort eingebaut, die in jedem Raum individuell geregelt werden kann. Man habe lange überlegt, ob man die Kosten investiere. „Die Corona-Situation zeigt, dass wir hier richtig entschieden haben. Das ist gut angelegtes Geld“, so Mascher. Auch der neue Schulanbau werde über ein solches Lüftungssystem verfügen, informierte der Bürgermeister. Dem Entwurf des Erfurter Planungsbüros zufolge soll es auf Stelzen stehen, damit kaum Schulhof verloren geht. Die Schulerweiterung kostet 7,6 Millionen Euro, davon sollen 4,2 Millionen Euro aus Fördertöpfen kommen. Das neue Hortgebäude wird dabei kleiner als das bisherige, das im August abgerissen worden war. Die Erweiterung der Gemeinschaftsschule, die sich seit 2013 in kommunaler Trägerschaft befindet, ist wegen wachsender Schülerzahlen nötig. sas