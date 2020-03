Arbeitskräfte in einigen Branchen gesucht

Nochmals leicht gesunken ist die Arbeitslosigkeit im März im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Quote sank um 0,2 Punkte auf 7 Prozent. Das ist leicht weniger als vor einem Jahr. Arbeitslos gemeldet sind im Kreis laut Mitteilung der Arbeitsagentur 3837 Personen, 102 weniger als im Februar. Die Unternehmen meldeten 349 neue offene Stellen. Insgesamt gibt es 867 freie Arbeitsplätze im Angebot.

Die Daten stammen allerdings laut Agentur vom 12. März. Seitdem hat sich die Lage aufgrund der Corona-Krise massiv verändert. So stieg die Kurzarbeit auch im Landkreis erheblich an. „Bislang liegen uns keine Massenentlassungsanzeigen vor“, so Ina Benad, Chefin der Gothaer Agentur. Aber die Zahl der Arbeitssuchenden steige, weil Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern Entlassungen nicht bei der Agentur melden müssen.

Es gebe aber noch Branchen, in denen Personalbedarf bestehe, wie etwa im Gesundheits- und Pflegebereich, im Lebensmittelhandel, der Landwirtschaft und Logistik.

Die Agentur hat für Arbeitnehmer eine weitere Eingangs-Telefonnummer eingerichtet: 03621 / 42 11 10.