Arbeitsmarkt im Unstrut-Hainich-Kreis stabilisiert sich

Bad Langensalza/Mühlhausen. Im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es im Juli wieder weniger Arbeitslose als noch vor Corona.

Der Arbeitsmarkt im Unstrut-Hainich-Kreis zeigt sich in einer guten Verfassung. Wie die Arbeitsagentur Gotha berichtet, sank die Arbeitslosigkeit im Juli, was saisonal untypisch ist. Gründe hierfür seien der sehr späte Ferienbeginn in Thüringen und die gestiegene Fachkräftenachfrage auf Grund der weitreichenden Lockerungen. Die Arbeitslosenzahl liegt bereits unter den Werten von 2019, als es noch keine Corona-Pandemie gab. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit konnten alle Personengruppen profitieren.

Der Bestand an offenen Stellen stieg. Gesucht werden überwiegend ausgebildete Fachkräfte. Die Zahl der Helferstellen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. „Besonders in den vom Lockdown betroffenen Branchen, wie im Handel und in der Hotellerie/Gastronomie nimmt die Zahl der offenen Stellen zu“, so Johannes Langenkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha. Im Unstrut-Hainich-Kreis sank die Arbeitslosenquote auf 6,9 Prozent und lag damit 1,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert (8 Prozent). Aktuell sind 3.703 Menschen arbeitslos gemeldet, 109 weniger als im Vormonat und 657 weniger als im Vorjahr. Gegenüber dem Juli 2019 sind ein Prozent weniger Menschen arbeitslos.