Arbeitsschutzzentrum Altengottern ausgezeichnet

Das Arbeitsschutzzentrum Thüringen (ASZ) in Altengottern ist seit einer Gründung 1991 stetig gewachsen und und betreut heute Kunden in ganz Deutschland und im angrenzenden Ausland. Jetzt wurde der Betrieb für sein Qualitätsmanagement zertifiziert, als einer der wenigen seiner Branche.

Sehr umfangreich ist der Katalog, in dem das ASZ seine Geschäftsfelder auflistet. Doch der Seniorchef des Arbeitsschutzzentrums, Peter Hönl, kann alles in einem kurzen Satz zusammenfassen: „Unser Ziel ist die Gesunderhaltung der Menschen.“

Eines der großen Geschäftsfelder ist die Betreuung von Firmen zur Arbeitssicherheit. Dazu gibt es viele gesetzliche Vorgaben. Das ASZ stellt externe Fachkräfte, die helfen, diese Vorschriften umzusetzen. Dazu gehört beispielsweise, Gefahrenquellen im Betrieb zu erkennen und zu beseitigen, aber auch Schulungen der Beschäftigten. „Man hört nur von den Unfällen, die in Betrieben passieren, weil sie gemeldet werden. Aber man hört nicht, wie viele Unfälle wir verhindert haben“, sagt Hönl.

Das Arbeitsschutzzentrum Thüringen in Altengottern. Der Betrieb hat im Ort acht Standorte. Foto: Klaus Wuggazer

Von Feuerlöscher bis Datenschutz

Weitere Geschäftsfelder des ASZ sind Aus- und Fortbildung zum Beispiel für Ersthelfer oder das Führen schwerer Maschinen; der Brandschutz – von der Prüfung von Feuerlöschern bis zu Gefahrenverhütungsschauen; der Umweltschutz wie etwa die Prüfung von Tanks. Zudem der Vertrieb von Arbeitsschutzmitteln. Und der Datenschutz, für den das ASZ ebenfalls externe Betreuung anbietet. Auch hier gibt es viele Vorschriften, mit denen vor allem kleinere Betriebe in Eigenregie überfordert wären.

„Arbeitsschutz ist Chefsache, die Umsetzung können aber wir übernehmen“, sagt Teamleiter Bernhard Rehling. Letztlich sei jede Investition in diesen Bereich lohnend: „Viele sehen nur die Kosten, aber es geht auch um den Erhalt der Arbeitskraft“, sagt Hönl.

Medizinische Praxis am Flughafen Erfurt

Seit drei Jahren betreibt das ASZ am Erfurter Flughafen zudem eine arbeitsmedizinische Praxis, in der Firmen die vorgeschriebenen Untersuchungen ihrer Mitarbeiter vornehmen lassen können. Das ASZ beschäftigt neben Fachkräften für Arbeitssicherheit 14 Ärzte, dazu Ingenieure und sogar einen Feuerwehrhauptmann. Fachkräfte zu finden sei nicht einfach. Aber Peter Hönl wirbt auch europaweit persönlich. So gewann er zum Beispiel Ärzte und Krankenschwestern aus Osteuropa. Auch die Löhne müssten stimmen: „Wir zahlen gut.“

Angefangen hat Peter Hönl im Juni 1991 mit vier Beschäftigten. Schon Anfang 1990 hatte der Ingenieur erste Kontakte Richtung Westen entwickelt: „Danach wusste ich, wo es langgeht“, beschreibt er die neue Zeit nach dem Mauerfall. Etwa 30 Firmen hat der Ingenieur für Arbeitssicherheit mit seinem kleinen Team am Anfang beraten. Heute zähle das ASZ rund 2000 Kunden quer durch alle Branchen und beschäftigt rund 90 Mitarbeiter, Tendenz steigend. Fünf Auszubildende gibt es derzeit.

Inzwischen acht Standorte in Altengottern

Das ASZ hat sich auf acht Gebäude in ganz Altengottern ausgebreitet – vom Schulungszentrum über ein Ärztewohnhaus bis zum Lager. Peter Hönl hängt sehr an seinem Heimatort: Der Wegzug, etwa in ein Gewerbegebiet, sei kein Thema. „Aber dass das hier mal so groß werden würde, das hätte ich nie gedacht.“ Inzwischen gebe es kaum mehr Erweiterungsmöglichkeiten.

Und auch ein Generationswechsel steht bevor: Bis Ende 2020 will Peter Hönl noch die Geschäfte führen, dann ist er 70 Jahre alt. Sein Sohn und Mitgeschäftsführer Christian soll dann den Betreib übernehmen.

Die kürzlich erfolgte ISO-Zertifizierung sei ein wichtiger Baustein auf dem Weg in die Zukunft, betonte Teamleiter Bernhard Rehling: „Damit gehören wir in unserer Branche zu einer kleinen Elite.“ Sie bescheinige dem ASZ zum Beispiel strukturierte und vereinheitlichte Abläufe samt Terminmanagement, eine saubere Dokumentation, klare Kommunikation und damit Transparenz, Fehlervermeidung und guten Service. Viele der Kunden des ASZ seien selbst zertifiziert. Sie legten Wert darauf, dass auch ihre Partner das ISO-Siegel habe – und sie so belegbare Qualität garantieren können, bis in externe Zuliefer- und Betreuungsfirmen hinein.