Arbeitsunfall in Schlotheim: Mann unter Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt

Schlotheim Bei Reparaturarbeiten hat sich am Mittwoch in Schlotheim ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer wurde am Mittwochvormittag bei Reparaturarbeiten an seinem Fahrzeug in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge riss ein Kettenzug, mit dem er das Führerhaus des Lkw angehoben hatte. Der Mann wurde unter dem Führerhaus eingeklemmt und musste befreit werden, teilte die Polizei mit.

Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache übernimmt das Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen.

