Archäologische Neufunde im Mühlhäuser Museum

Mühlhausen. Führung zum augusteischen Zeitalter im Kulturhistorischen Museum.

Archäologische Neufunde werden in einer Führung am Samstag, dem 3. Juli, um 14 Uhr in der Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz“ im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen präsentiert.

Wie es in einer Mitteilung der Mühlhäuser Museen heißt, werde anhand der Funde über die römisch-germanischen Beziehungen während des ersten bis vierten Jahrhunderts nach Christi berichtet und ein besonderer Einblick in das augusteische Zeitalter gegeben. Mit seinem Sieg über Gallien und Spanien drückte Kaiser Augustus der römischen Geschichte seinen Stempel auf. Sein Einfluss war – auch Jahrhunderte später – bis in die fernen Provinzen Germanias prägend.

Die Führung kostet für Erwachsene acht Euro, für Kinder bis 14 Jahre zwei Euro.