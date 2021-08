Auf den Spuren der Römer und Germanen in den Mühlhäuser Museen

Mühlhausen. Ferienzeit kann auch Museumszeit seien. Die Angebote der Mühlhäuser Museen erscheinen verlockend.

Drei kostenlose Ferienangebote für Kinder mit je einer Begleitperson bieten die Mühlhäuser Museen. Zur Ausstellung „Roms verlorene Provinz“ wird am 11. August das Programm „Bulla und Lunula“ angeboten, das in die faszinierende Welt der antiken Sagen führt.

Die Teilnehmer können eigene Talismane basteln. Mit „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ folgt am 18. August eine Veranstaltung, die über den Umgang der Römer und Germanen mit Geld berichtet. Hier kann eine eigene Münze gestaltet werden. „Toga und Legionärsrüstung“ heißt es am am 25. August. Dann ist mehr über die sozialen und kulturellen Unterschiede der antiken Welt zu erfahren. Besucher können dabei selbst in die Kleidung der damaligen Zeit zu schlüpfen.

Beginn ist jeweils 15 Uhr. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt nötig. Besucher ab sechs Jahren sollen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ihre Kontaktdaten angeben. Anmeldung ist erbeten unter Telefon: 03601/85 66 0.