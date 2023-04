Detail in der Synagoge in Mühlhausen, die bauliches Zeitzeugnis der Stadt ist. (Archivbild)

Auf den Spuren jüdischer Geschichte in Mühlhausen

Mühlhausen. Um 1220 gab es in der Reichsstadt Mühlhausen jüdische Einwohner. Diese Information und andere Details erfahren Teilnehmer in der Sonderführung, die sich um die jüdische Geschichte der Stadt dreht.

Mit der jüdischen Geschichte der Stadt Mühlhausen beschäftigt sich eine Sonderführung am Sonntag, 7. Mai. Dabei soll auch die Synagoge besucht werden.

Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Geschäftsstelle der Mühlhäuser Tourist-Information. Laut einer Mitteilung dokumentierte schon das Mühlhäuser Rechtsbuch, einer der ältesten Gesetzestexte in deutscher Sprache, um 1220 jüdische Einwohner in der Reichsstadt Mühlhausen.

Eine Synagoge findet um 1380 Erwähnung. Das heutige Gebäude entstand ab 1840, die Bemühungen zur Erhaltung wurden im November 1998 mit der Wiederweihe gekrönt.

Eine Anmeldung zur Führung ist unter Telefon: 03601/ 404770 erforderlich. Preis pro Person: 10 Euro.