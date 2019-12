Auf der Suche nach eigenen Traditionen

Juliane und Benjamin Themel erleben ihr erstes Weihnachten als Pfarrerehepaar. Zwar waren sie schon als Vikare Weihnachten unterwegs. Doch die Belastung hat sich erhöht, seit die Ausbildung, das Vikariat, abgeschlossen ist.

Hektik sucht man in den Gesichtern der beiden Pfarrer dennoch vergebens. „Ich mag es nicht, wenn jemand Hektik ausstrahlt. Das vermittelt das Gefühl: Der Pfarrer hat sowieso keine Zeit. Und: Wir Pfarrer sind schließlich auch nicht die einzigen, die Weihnachten zu tun haben“, sagt Benjamin Themel.

Die Dörfer Kaisershagen, Saalfeld, Windeberg, Reiser und Ammern gehören zu seinem Zuständigkeitsbereich, bilden einen Pfarrbereich. Dreimal wird er Heiligabend am Nachmittag predigen, am Abend, um 22 Uhr, dann noch einmal in Ammern.

Ehefrau Juliane ist dreimal zu den Gottesdiensten unterwegs. Im Stundenrhythmus predigt sie in Hollenbach, Dörna und Lengefeld.

Noch immer seien sie in ihren Dörfern als Pfarrer Lernende, suchen nach der Balance zwischen dem, was in den Gemeinden schon vorhanden ist, und dem, was sie selbst einbringen möchten, ohne sich aufzudrängeln. „Wir wurden sehr freundlich willkommen geheißen, können auf sehr viel ehrenamtliches Engagement bauen und sind weit davon entfernt, das als selbstverständlich hinzunehmen“, sagt Benjamin Themel.

Leute, die sonst nicht in die Kirche gehen

In ihren Dörfern haben sie den Lebendigen Adventskalender organisiert. Einmal die Woche trifft man sich in den Dörfern von Benjamin Themel, jeden Werktag in denen von Juliane. „Man trifft dabei Leute, die bisher noch nicht in den Gottesdienst gekommen sind. Aber um Weihnachten sind sie besonders empfänglich und neugierig“, sagt der Pfarrer. Dass man manchen nur zu Weihnacht in der Kirche sieht, für beide ist das kein großes Problem: „Jeder hat einen anderen Anspruch. Manchem Gläubigen reicht das eben“, formuliert Juliane Themel. Sie aber hat beim Öffnen des Lebendigen Adventskalenders bis zu 40 Menschen aus den kleinen Dörfern gezählt. Benjamin hat erfahren: Die Menschen wollen zu den Adventsfeiern gern ein Wort des Pfarrers. „Für uns eine gute Möglichkeit, die christliche Botschaft der Weihnacht sprachfähig zu machen.“

An Heiligabend nur ein eiliges Essen

Sie selbst sind noch auf der Suche nach ihren Adventstraditionen. Als Pfarrer-Ehepaar werden sie in diesem Jahr zu Heiligabend auf das Ritual Frikassee-Essen verzichten. Dafür sind sie viel zu viel unterwegs. Es wird Würstchen mit Kartoffelsalat geben. Aber Essen ist wirklich nicht das Entscheidende für die Themels. Ihre Familien aus Quedlinburg und Jüterbog werden erst am 27. Dezember ins Pfarrhaus nach Ammern kommen. „Sie hätten auch keine Freude an mir, wenn sie einen gütlichen Abend wollen, ich aber am nächsten Tag noch predigen muss“, weiß Juliane Themel.

Adventsatmosphäre haben sie beim Öffnen der Kalendertürchen erleben können. „Auch an meiner Schule herrscht in diesen Tagen ein besondere Stimmung“, sagt Benjamin Themel, der noch eine halbe Stelle am Evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen hat. Der Singe-Gottesdienst der Fünftklässler in der Nikolaikirche ist so ein besonderer Adventsmoment. Da verschwimmt die Grenze zwischen Dienst und privatem Genuss.