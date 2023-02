Auf die Wagen, fertig, los!

Es ist wieder Zeit: Auch in Bad Langensalza findet nach der Auflösung des LCC wieder ein Umzug statt. 2019 waren Karnevalisten aus Bad Tennstedt auch beim Umzug in Bad Langensalza mit einem Wagen dabei.

Unstrut-Hainich-Kreis. Für die Karnevalsvereine im Unstrut-Hainich-Kreis geht die fünfte Jahreszeit in den Endspurt. Diese Faschingsumzüge sind für das Wochenende geplant.

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange, im Unstrut-Hainich-Kreis sind die Narren los. Schon am ersten Februarwochenende durften sich die ersten Jecken auf die Faschingsveranstaltungen ihrer Vereine freuen. Doch mit dem Rosenmontag rücken jetzt auch noch die Karnevalsumzüge in den Fokus.

In Diedorf wird getanzt und geschunkelt

Für die Karnevalisten aus Diedorf geht in diesem Jahr eine besonders lange Wartezeit zu Ende, denn bereits 2020 konnte es wegen eines Sturms keinen Umzug geben. Um die 15 Gruppen werden am Sonntag, 19. Februar, ab 13 Uhr an der Südeichsfeldhalle zum Faschingsumzug erwartet. „Ich vermute es werden deutlich mehr Teilnehmer als sonst“, sagt Sebastian Mock, der diesjährige Prinz des Diedorfer Carnevalvereins und Vorstandsmitglied. „Aus unserem Verein sind wir bereits fünf Laufgruppen, dann gibt es noch den Chor, zwei Musikgruppen, vier Gruppen aus Heyerode und zwei Wagen vom Jugendclub und den Kirmesverein.“ Ein zentrales Motto gibt es in Diedorf nicht. „Jeder ist frei, seine eigenen Ideen umzusetzen.“

Drei Stationen legt der Umzug auf seinem Weg ein: Halt ist jeweils am Haus des Prinzen und der Prinzessin, sowie am Anger zur Schlüsselübergabe. Überall werden die Teilnehmer mit Kost und Logis versorgt und zum „Tanzen und Schunkeln“ eingeladen. „Wir hoffen, dass die Leute an der Straße stehen werden und endlich wieder gedankenlos Spaß haben können“, sagt Mock.

Bad Tennstedt feiert ein rundes Jubiläum

70 Jahre Tennstedter Karnevalverein (TKV): Das ist in diesem Jahr das Motto der Jecken in Bad Tennstedt. Axel Scheibel, Vereinsvorsitzender, sagt: „Auch wenn es am Anfang ein bisschen holperig war und manche aus dem Winterschlaf aufwachen mussten, sind jetzt alle auf Karnevalsspur.“

Traditionell zieht der TKV mit einem Elferrats- und einem Mottowagen am Rosenmontag, 20. Februar, ab 14 Uhr durch die Straßen. Der Umzugswagen des Elferrates sei „erst letztes Jahr wieder schick gemacht“ worden. Komplettiert werde der Karnevalsumzug durch die umliegenden Vereine, insgesamt sind mehr als 15 Vereine am Umzug beteiligt. „Was jetzt noch fehlt, das merken wir erst dann, wenn es fehlt“, sagt Scheibel. „Wir hoffen, dass auch trotz eines Montags reichlich Zuschauer kommen werden.“

Weiteres närrisches Programm geplant

Bad Langensalza ist in diesem Jahr bereit für die Wiedergeburt des Karnevals. Nachdem sich 2019 der Langensalzaer Carneval Club (LCC) aufgelöst hat, findet am Samstag, 18. Februar, ab zehn Uhr wieder ein Faschingsumzug statt. 20 Vereine und Gruppen sind mit von der Partie. „Die Teilnehmer sind bunt gemischt“, sagt Johannes Hölzer aus der Organisation des Kultur- und Kongresszentrums in Bad Langensalza. „Mit Großvargula, Tennstedt und Mülverstedt sind auch alte Teilnehmer dabei.“ Start- und Ziel des Langensalzaer Karnevalsumzugs ist der Jahnplatz. Dort wird es auch eine Neuerung geben. „Wir haben eine kleine Party organisiert, bei der die Vereine ein Karnevalsprogramm und Musik auf dem Jahnplatz liefern.“

Währenddessen sind in Langula die Vorbereitungen für den Karnevalsumzug am Sonntag, 19. Februar, ab 13.11 Uhr abgeschlossen. Start des Umzugs ist am Heiligenhof und wird an der Turnhalle in Langula seinen Ausklang finden. Vereinspräsident Uwe Pietsch spricht von einem „eher kleinen Umzug“ mit 30 bis 40 Teilnehmern.

Ansonsten dürfen sich noch die Jecken in Schlotheim, Heyerode, Großvargula und Großengottern auf die bevorstehenden Umzüge freuen. In Schlotheim liegt am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr das Hauptaugenmerk auf dem Sturm des Rathauses mit Schlüsselübergabe als Teil des kleinen Umzuges. Start und Ziel ist die Tennishalle in Schlotheim. In Heyerode startet der Rosenmontag, 20. Februar, ab 10 Uhr mit dem traditionellen Frühshoppen, bevor um 14.11 Uhr der Faschingsumzug am Heyeröder Hafen los geht. Die Großvargulaer Närinnen und Narren sind zunächst beim Rosenmontagsumzug in Bad Tennstedt dabei und ziehen dann ab 17 Uhr selbst noch durch den Heimatort. Start ist an der Bushalteschleife an der Gräfentonnaer Straße 16. Nicht zuletzt feiert auch Großengottern nochmals bei einem Faschingsumzug. Am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr ziehen die Jecken vom Vereinshaus des St. Bock durch die Straßen, um den Tag anschließend im Vereinshaus ausklingen zulassen.