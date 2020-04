Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufklärungsunterricht zwischen Dienstgespräch und Kochtopf

Viele Eltern werden gerade neben ihrem Vollzeit-Job zu Lehrern, Erziehern, Köchen und Reinigungskräften. Mein persönliches Fazit nach einem Monat: Noch ist alles im grüngelben Bereich – auch, weil die gemeinsamen Osterferien den Kopf frei gemacht haben. Doch die Wochen davor waren nervenaufreibend. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Mitte März habe ich mein Büro nach Hause verlegt. Schlechtes Handynetz und lahmes Internet sind zwar nicht die besten Voraussetzungen, aber mit etwas Übung und Geduld (nicht gerade meine Stärke) kann ein Reporter auch so ordentlich arbeiten. Recherche am Telefon, Schreiben, Bilder bearbeiten – fast alles wie gewohnt. Was fehlt, das sind die persönlichen Gespräche und Begegnungen. Aber Corona sorgt gerade für andere Umstände. Und dazu gehört eben auch, dass meine beiden Jungs seit Mitte März ebenfalls im Homeoffice arbeiten. Die Zwillinge sind gerade zehn Jahre alt geworden; auch die Feier fiel aus.

Am 16. März hatten unsere Viertklässler ihren ersten Packen Aufgaben bekommen mit den täglichen Aufgaben für Mathematik, Deutsch und Sachkunde. Schon am Folgetag tippelten um 6.45 Uhr Kinderfüße die Treppe hinunter ins Wohnzimmer. Bis ich startklar war hatten die Jungs bereits die ersten Übungen geschafft. Immerhin hielt der morgendliche Aktionismus fast zwei Wochen an. So waren die meisten Aufgaben kurz nach 9 Uhr erledigt, während ich gerade erst meinen Dienst-Laptop startete.

Der Kühlschrank ist öfter leer und die Spülmaschine voll

Dass in Sachkunde gerade der Aufklärungsunterricht auf dem Programm steht, kann kein Zufall sein. Was ein Kondom ist, führte ich so aus: „Wenn ein Mann und eine Frau miteinander schlafen, wobei sie dabei nicht schlafen, verhindert ein Gummi zwischen den beiden, dass die Frau schwanger wird.“ Meine Erklärung führte, vollkommen berechtigt, zu weiteren Fragen meines Sohnes; unter anderem der, warum man das überhaupt tue, wenn man kein Baby wolle. Spätestens seitdem bin entschieden dafür, dass die Schule bald wieder losgeht.

Mittlerweile stelle ich den Wecker auf 7.30 Uhr, da ratzen die Herren noch vor sich hin. Den Lagerkoller konnten wir bislang verhindern. Anfangs hatten wir es damit versucht, alle gemeinsam am Wohnzimmertisch zu arbeiten, später separierten wir uns. Ich habe mir ein Plätzchen in der Nähe der Netzwerksteckdose gesucht und den Laptop verkabelt. IT-Spezialist wird man nebenbei auch noch. Viele Menschen haben ihr Büro gerade ebenfalls nach Hause verlegt. Das merkt man am Netz. Vielleicht macht es sich mancher auch schon vormittags auf der Couch bequem mit einer Serie aus dem Streamingdienst, fluchte ich, als mal wieder gar nichts ging. Oder die schlechte Laune kam vom Hunger. Irgendwie verputzen wir gerade Unmengen. Ständig ist der Kühlschrank leer und die Spülmaschine voll.

Nach getaner Arbeit müssen Kinder und Eltern an die frische Luft, sonst zieht der Lagerkoller ein. Foto: Arthur Volkmann

Vor allem eine Frage bildet deshalb die Grundlage des gegenwärtigen Zusammenlebens: „Was gibt es zum Mittag?“ Ab elf Uhr knurren vier hungrige Mägen. Abwechselnd sorgen meine Frau und ich dafür, sie zu füllen – entweder via Imbissbude, was bei 19,50 Euro für vier Döner schnell an die Reserven geht, oder am Herd, was Zeit kostet. Auch der Einkauf dafür am ersten Corona-Wochenende war speziell. Aber mittlerweile haben wir uns an Sicherheitspersonal an Supermarktkassen, Abstandsmarkierungen und die Desinfektion von Einkaufswagen gewöhnt. Der Wocheneinkauf will gut geplant sein. Mal eben noch einen schnellen Weg erledigen, das war früher.

Aber wenigstens hat in den vergangenen vier Wochen das Wetter gut mitgespielt. So schafften es die Jungs (und Mutter und Vater mit ihnen) für ein paar Stunden an die Luft. Wer einen großen Garten hat, ist in diesen Tagen im Vorteil. Trampolin, Fußball und Werkzeugkiste helfen bei der Kinderbetreuung. Und ja, auch der Fernseher leistet gute Dienste. Man drückt beide Augen zu.

Vollzeit arbeiten und Vollzeit vorbildliche Kinderbetreuung zu leisten, das ist nicht möglich. In diesen Tagen wollen Bund und Land darüber entscheiden, wann die Schule weiter geht. Mundschutz dabei zu tragen, wäre eine Option für einen baldigen Neustart. Meine Frau hat letzte Woche ihre Nähmaschine aktiviert und selbst Masken genäht.

Wir hoffen alle, dass das Leben bald wieder in normalen Bahnen läuft.