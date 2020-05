Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auflagen erschweren Neustart im Unstrut-Hainich-Kreis

Erleichtert aufatmen kann Marco Fongern nicht. „Es qualmt einem nur noch der Kopf“, sagt der Hotelchef vom „Brauhaus zum Löwen“ in Mühlhausen. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung am Freitag hätten es in sich: Infektionsschutzkonzepte erstellen, Hinweisplakate anfertigen, den Fußboden mit Markierungen versehen, damit die Gäste wissen, welcher Laufrichtung sie folgen müssen. Der Maßnahmenkatalog für das Hotel- und Gastgewerbe sei lang. „Ich habe mit Kollegen telefoniert, die meinten das Einfachste wäre die nächsten Vorgaben abzuwarten und erst in 14 Tagen aufzumachen“, sagt Fongern. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Mit digitaler Speisekarte Müll sparen und vor Infektionen schützen

Betriebswirtschaftlich gesehen, stelle die derzeitige Situation zwar eine Katastrophe dar, doch alles „schwarz zu malen“ sei nicht sein Ding – nach Lösungen zu suchen schon. Um die 16-seitige in Leder eingeschlagene Speisekarte nicht nach jedem Gast desinfizieren zu müssen, habe er sich dafür eine digitale Variante überlegt. „Die Besucher können sich eine App herunterladen. Mit dieser scannen sie dann den QR-Code am Tisch und anschließend erscheint die aktuelle Speisekarte auf dem Handy“, sagt Fongern. Das Angebot sei momentan noch reduziert, da man erst mal schauen müsse, wie der Betrieb anlaufe.

Marco Fongern und das Brauhaus zum Löwen bieten den Gästen QR-Codes an, mit denen sie die Speisekarte digital lesen können. Mit der App, mit der sie den QR-Code scannen, lässt sich auch kontaktlos ein- und auschecken. Foto: Frances Theres Beier

Zusätzlich könne der Gast mit der App auch kontaktlos im Hotel ein- und auschecken. Das Pendant zur digitalen Variante sei ein DIN A4 Blatt, das müsse allerdings nach jedem Gast entsorgt werden. Was die Müllproduktion betreffe, entwickele man sich durch die Coronavorgaben wieder zurück, so Fongern. Er könne jeden Gastronomen verstehen, der unter diesen Umständen die Tür nicht wieder aufschließe. Es müsse sich so umsichtig verhalten werden, dass man sich selbst Fallen stelle, nur damit man nachher für nichts belangt werde. Hinzu komme, dass die Branchenregelungen häufig zu vage formuliert seien. Er vermisse konkrete Zahlen, dann wären die Vorgaben auch besser umzusetzen.

Am Tisch darf die Maske abgesetzt werden

Dass die Schutzmaßnahmen wichtige Fragen offen lassen, beschäftigt Steffi Kleinsteuber. Sie ist die Inhaberin vom Landhotel und Gasthaus „Zum braunen Hirsch“. „Ich möchte, dass sich die Gäste bei mir sicher und gut aufgehoben fühlen. Aber es verunsichert, wenn die Maßnahmen nicht eindeutig zu verstehen sind“, sagt Kleinsteuber. Doch die Freude wieder eröffnen zu können überwiege. Viele Gäste wollten endlich wieder kommen. Trotzdem könne nur ein Drittel der Tische belegt werden, um den geforderten Abstand einzuhalten.

Auch die Bewirtung zu Himmelfahrt finde in diesem Jahr nicht wie gewohnt statt. Zu diesem Anlass habe man immer einen besonderen Aufwand betrieben, um Kammerforst und die Nationalparkgemeinde zu präsentieren, das falle unter den Umständen nun alles flach. Kleinsteuber ist es wichtig die Maßnahmen umzusetzen: „Ich will nicht, dass sich jemand ansteckt. Deshalb muss jeder Gast beim Eintreten eine Maske tragen.“ Am Tisch dürfe sie abgenommen werden. Aber sobald sich im Raum oder Haus bewegt werde, müsse sie wieder aufgesetzt werden.

Kosten von 800 Euro für die Wiedereröffnung

Bevor der „Brauereigasthof Marktmühle“ in Oberdorla wieder eröffnen konnte, hat der Inhaber René Stephan den Maßnahmenkatalog gründlich studiert. Um allen Vorgaben gerecht zu werden, musste er in eine größere Anschaffung investieren. „Gläser müssen jetzt bei 60 Grad gereinigt werden, damit eine Ansteckungsgefahr verhindert wird. Ein Spülbecken reicht da nicht mehr aus. Deshalb haben wir uns eine entsprechende Maschine zugelegt“, sagt Stephan. Auch die Listen, in die Gäste ihre Kontaktdaten zum Nachvollzug eintragen können, seien angelegt. Einen Platz im Gasthaus bekomme aber ohnehin nur jemand, der vorher reserviert habe. Dieser Empfehlung wolle Stephan nachkommen. Die Speisekarte werde zunächst in verringerter Form angeboten. Das dafür Wegwerfkarten aus Papier zum Einsatz kommen, um die eigentliche Karte nicht nach jedem Gast desinfizieren zu müssen, ärgert den Gastwirt: „Als Nationalparkpartner sind wir darauf geeicht, wenig Müll zu produzieren. Da sind die Coronamaßnahmen sehr kontraproduktiv.“

Werner Scholz, der Leiter des Alpha-Hotels in Bad Langensalza, hat rund 800 Euro für die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung ausgegeben. „Die Anlaufkosten sind höher als die Einnahmen, die wir im Endeffekt erwirtschaften werden“, sagt Scholz. Das müsse man sich nach dem langen Ausfall auch leisten können. Scholz rechne nicht damit, dass viele Gäste kommen werden. Vor Corona hätten viele Busreisende das Hotel besucht, die jetzt zur Risikogruppe gehörten. Durch die ganzen Schutzmaßnahmen könne er sich auch nicht vorstellen, dass eine Wohlfühlatmosphäre entstehe. Scholz ist sich sicher: „Es braucht eine ganze Weile, bis der Betrieb wieder hochgefahren werden kann.“