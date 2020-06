Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufstellung zur Stadtratswahl in Nottertal-Heilinger-Höhen

Die erste Wählergemeinschaft für die Stadtratswahl in Nottertal-Heilinger-Höhen findet sich offiziell zusammen. Am Freitagabend, 12. Juni, will die Zukunft Landgemeinde öffentlich ihre Bewerber für den Stadtrat aufstellen. Das geht aus einer Einladung von André Hettenhausen hervor. Der Ortschef von Bothenheilingen will selbst für den Posten als hauptamtlicher Bürgermeister der neuen Landgemeinde kandidieren.

Die Bürgermeisterwahl findet gleichzeitig mit der Stadtratswahl statt. Ursprünglich war der 7. Juni als Wahltermin angesetzt, wurde aber wegen der Pandemie verschoben auf den 6. September. Die Aufstellungsversammlung der Zukunft Landgemeinde beginnt um 18 Uhr im Gemeindesaal in Neunheilingen.