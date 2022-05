Auftritt von Dudenhöffer in Mühlhausen verschoben auf 2023

Mühlhausen. Der für 20. Mai geplante Auftritt des Kabarettisten Gerd Dudenhöffer in Mühlhausen ist wegen Krankheit abgesagt.

Der für Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen geplante Auftritt von Gerd Dudenhöffer ist abgesagt. Dudenhöffer ist laut einer Mitteilung erkrankt. Ein Ersatztermin steht bereits fest. So wird der Kabarettist und Schauspieler nun am Freitag, 3. März 2023, um 20 Uhr an selber Stelle auftreten. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alternativ kann man sie an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie erworben wurden.