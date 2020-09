Auftritt von Uwe Steimle verschoben

Bad Langensalza. Da die Corona-Vorschriften nicht eingehalten werden können, kann der Auftritt des Kabarettisten Uwe Steimle in Bad Langensalza nicht stattfinden.

Der Auftritt des Kabarettisten Uwe Steimle am Samstag, 12. September, im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza kann nicht wie geplant stattfinden. Die derzeitigen Corona-Vorschriften ließen eine Durchführung nicht zu, teilte der Veranstalter Genius Concert mit. Besonders die Abstandsregeln könnten in dem Gebäude nicht eingehalten werden. Der Auftritt wird jedoch am Sonntag, 14. März 2021, nachgeholt. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.