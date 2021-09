Aus für den Ruhewald in der Vogtei

So wie in Wallbach, einem Ortsteil von Meiningen, sollte es auch einen Ruhewald in der Vogtei geben.

Vogtei. Warum sich der Gemeinderat der Landgemeinde Vogtei nach jahrelanger Diskussion überraschend gegen die neue Bestattungsform im Wald entscheidet.

Zu unsicher. Das sagt Gemeinderat Eberhard Schill (SPD) zu den auf die Gemeinde zukommenden Kosten für das Betreiben eines Ruhewaldes am Rande der Kirschtrift im Wald zwischen Oberdorla und Heyerode. Aus einem „Bauchgefühl“ heraus empfehle der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats nun den Ratsmitgliedern einstimmig, das Projekt fallen zu lassen. Die folgten dem Vorschlag – mit neun Ja-Stimmen bei sieben Enthaltungen.

Für den Ruhewald hatten die Laubgenossen schon Sitzgelegenheiten geschaffen – von der Kirschtrift bietet sich ein weiter Blick ins Land. Foto: Claudia Bachmann

Noch Ende Juni hatte der Gemeinderat beschlossen, mit der Laubgenossenschaft Niederdorla, der das vorgesehene Stück Wald gehört, über den Kauf von zwei Hektar Wald zu verhandeln. Beide kamen nicht überein; die Waldbesitzer wollten stattdessen lieber einen Flächentausch.

Zu den unsicheren Kosten kommt auch die Konkurrenz aus Mühlhausen. Nach Stadtratsbeschluss vom Sommer ist in der Nähe der Holzecke ebenfalls ein Ruhewald geplant. „Mühlhausen hat das Knowhow und die Werbung. Das alles haben wir nicht“, meint Ronny Karmrodt (Freie Wähler). Zudem: Der gemeindeeigene Friedhof in Oberdorla sei bei Weitem noch nicht ausgelastet.

Damit endete am Montagabend ein über Jahre immer wieder debattiertes Vorhaben. Ursprünglich hatte die Laubgenossenschaft Niederdorla einen Ruhewald auf 20 Hektar Fläche in der Nähe der Kirschtrift schaffen und ihn selbst betreiben wollen. Bereits seit 2019 sind dort Buchen markiert, an deren Wurzeln die Urnen kommen sollen, gibt es Bänke und eine Stele. Die Baukosten dafür sowie für Parkplätze und Fahrweg beziffern die Waldbesitzer auf 35.000 Euro.

Die vorgesehenen Bestattungsbäume sind bereits seit mehr als zwei Jahren markiert. Foto: Claudia Bachmann

Doch die Kommunalaufsicht des Landkreises stimmte dem Modell nicht zu, nach dem die Gemeinde die Waldbesitzer mit dem Betreiben des Ruhewaldes beauftragen wollte. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss war schon gefasst. Die Rechtsaufsichtsbehörde bemängelte vor allem, dass die Gemeinde beim Betrieb des Ruhewaldes außen vor bleiben wollte und damit gegen Landesrecht verstoße. Das Gesetz sagt: Träger von Friedhöfen können nur Gemeinden oder Religions- und Weltanschauungs-Gemeinschaften sein, die Körperschaften öffentlichen Rechts sind.

So wollte die Gemeinde als Betreiber einspringen. Doch ein Besuch auf dem von der Stadt Meiningen betriebenen Ruhewald in Wallbach hatte zum Umdenken bewegt und dazu, das Vorhaben kleiner zu denken – auf 2 Hektar. Die Bestattungszahlen, die man dort gehört hatte, waren weitaus geringer als die, die die Laubgenossen erwartet hatten. Noch im Sommer hatte die Gemeinde geplant, dass an den rund 250 Bestattungsbäumen pro Hektar bis zu zehn Urnen in die Erde kommen könnten.

Für den Ruhewald in Mühlhausen läuft nach Aussage der Stadtverwaltung nun das B-Planverfahren; das werde wohl im Frühjahr abgeschlossen sein. Ziel sei, mit der Umsetzung 2022 zu beginnen. Derzeit geht die Mühlhäuser Stadtverwaltung von einem 4,83 Hektar großen Gebiet aus, das als Waldfriedhof zu nutzen wäre; es ließe sich bei Bedarf auf 8 Hektar erweitern. Der notwendige Pkw-Parkplatz für mindestens 20 Autos könnte auf einem 200 Meter langen Forstweg angelegt werden.