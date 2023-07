Ausflüge per Bus und Rad im Unstrut-Hainich-Kreis

Volkssolidarität Bad Langensalza und Fahrradclub Mühlhausen laden zu Touren ein. Auch ein Orgelkonzert ist im Angebot.

Busfahrt in die Stolberger Keksfabrik

Die nächste Busfahrt der Bad Langensalzaer Volkssolidarität startet am Donnerstag, 20. Juli . Es geht in den Südharz nach Stolberg zur Keksfabrik „Friwi“. Dort können die Reisenden einkaufen und Kaffeetrinken. Auch für ein Mittagessen ist gesorgt. Der Bus fährt um 9.25 Uhr in der Friedrich-Hahn-Straße (alte Kaufhalle), 9.30 Uhr am Wiebeckplatz, 9.35 Uhr am Birkenweg und 9.45 Uhr an der Bushaltestelle Ufhoven. Anmeldung unter Telefon: 03603 / 812361.

Stammtisch lädt zu Radtour in den Hainich

Zur Fahrradtour in den Hainich laden der Mühlhäuser Radfahrstammtisch und der Fahrradclub ADFC. Es geht 50 Kilometer von Mühlhausen zur Thiemsburg und zurück. Start ist am Samstag, 15. Juli, um 10 Uhr an der Eisdiele am Schwanenteich. In Niederdorla gibt es Kaffee, bevor es zurück geht nach Mühlhausen. Auch E-Biker sind willkommen.

Orgelsommer gastiert auf dem Hülfensberg

Ein Konzert des Thüringer Orgelsommers findet am Sonntag, 16. Juli auf dem Hülfensberg statt. Zu hören ist dort ab 15 Uhr Musik von Komponisten wie Mendelssohn-Bartholdy, Reger und Heinke. Es spielen Tom Anschütz aus Waltershausen an der Orgel und Kathleen Lang aus Leipzig am Violoncello. Eintritt: 12 Euro. Märchen gastiert in Weberstedts Schlosspark

„Jakobs Reise – Ein Küchenmärchen“ ist Donnerstag, ab 18 Uhr, im Schlosspark Weberstedt zu erleben. Die Gäste werden gleichzeitig Akteur und Zuschauer sein und Jakob auf seiner Reise zu sich selbst begleiten. Die Geschichte orientiert sich an Hauffs „Zwerg Nase“.