Mühlhausen. Seit 20 Jahren wird das neue Jahr in Mühlhausen im Puschkinhaus musikalisch begrüßt, diesmal mit der Golden-Mary-Band.

Ausflug in die Musik der 1920er

Alles begann mit einem Programmheft, das aus heutiger Sicht ziemlich altbacken daherkommt.

Wolf-Dieter Kirchner, der Geschäftsführer der Puschkinhaus GmbH, braucht es nicht lange zu suchen. Er kann noch immer die Geschichte dazu erzählen: Vor mittlerweile zwei Jahrzehnten las er vom Salonorchester Nalady aus Böhmen in eben jenem Heftchen, das halb auf Deutsch und halb auf Tschechisch geschrieben war. Und auf Deutsch war dort zu lesen von einem Neujahrskonzert, das Nalady aufgeführt hatte. „Es schien uns eine gute Idee, mit solch einem Neujahrskonzert auch das Puschkinhaus wieder mehr ins Bewusstsein der Mühlhäuser zu holen.“

Der Verein Priorat für Kultur und Soziales hatte es 1998 von der Potsdamer Loge zu den drei Weltkugeln gekauft und saniert. 2001 gab es dann das erste Neujahrskonzert. Dass nun erst das 19. und nicht das 20. ins Haus steht, ist dem Glatteis des Jahres 2010 geschuldet, denn die gebuchte Evergreen-Swingband aus Sachsen-Anhalt konnte damals nicht anreisen.

Nun wird am 3. Januar, ab 17 Uhr, die Golden-Mary-Band erwartet. Die formiert sich um die charismatische Thüringer Sängerin Marie Ellerhausen und vereint Jazz, Swing, Rock, Pop und Rock ’n’ Roll: Die Idee, nicht nur Jazz-Klassiker, sondern Evergreens aus Rock, Pop und Charts im zeitlosen Big-Band-Sound in Szene zu setzen, ist zum Markenzeichen geworden und für Kirchner und das Puschkinhaus ein Ausflug in eine neue Musikrichtung.

Ins Puschkinhaus kommt die Band mit Musik der 1920er-Jahre. Auch wenn das Priorat nach Aussage von Kirchner nicht mehr so stark auf den Bereich Kultur setzt wie zu Beginn des Jahrtausends, so wolle man dennoch auch weiter zwei, drei Veranstaltungen pro Quartal anbieten, vorrangig für Kinder. Fest geplant für 2020 seien das New-Orleans-Festival, ein Open Air im Puschkingarten, zwei Gastspiele des Polizeimusikorchesters und ein irischer Abend mit der Band Eist.

Karten für das Neujahrskonzert gibt es im Puschkinhaus, im Vorverkauf für 19,50 Euro, an der Abendkasse für 22,50 Euro.