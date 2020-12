Ausgangssperre im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Seit Dienstag hat auch der Unstrut-Hainich-Kreis eine ganztägige Ausgangsbeschränkung. Haus und Grundstück dürfen nur aus triftigen Gründen wie Einkaufen und Bewegen an frischer Luft verlassen werden. Sören Lamm als Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung spricht von einer „nicht extrem scharfen“ Ausgangssperre. Doch die Maßnahmen seien notwendig, um die Pandemie einzudämmen. Es könne aber niemand seriös sagen, wie stark sich die Maßnahmen auswirken werden. Da sei, sagt Katrin Vogler aus dem Landratsamt, „immer auch der Faktor Mensch und sein Wille, sich an die Maßnahmen zu halten“ zu beachten. Lamm meint: „Die Einschränkungen sind schrittweise gekommen. Wir erwarten auch, dass wir die Folgen schrittweise sehen.“ Er sieht den Unstrut-Hainich-Kreis „am Gipfel der zweiten Welle“ angekommen.

Im Landkreis Unstrut-Hainich ließe sich keine explizite Quelle für Infektionen ausmachen. Zwar hat es laut Sören Lamm im Dezember einige positive Tests in Pflegeheimen gegeben, dort treten derartige Fälle wellenartig auf. „Wir haben Corona in unseren Pflege-Einrichtungen bisher gut eindämmen können.“ Die neuen Restriktionen sollen auch über den Jahreswechsel, an dem es im gesamten Landkreis verboten ist, Pyrotechnik abzubrennen, kontrolliert werden. Dafür sollen die Polizei sowie die Ordnungsämter des Landratsamtes und der Kommunen sorgen. „Wer erwischt wird, für den wird die Strafe schnell dreistellig“, meint Lamm.

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden, Stand Dienstagmorgen, 106 Personen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt. Das ist einer weniger als am Montag. Allerdings ist ein weiterer Mensch mit Corona verstorben – insgesamt seit Pandemiebeginn 45. Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten weiter 15 Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen. Aktuell sind 771 Menschen im Kreisgebiet nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert, knapp 30 weniger als am Vortag. Im Laufe des Montags wurden 54 neue Infektionen bekannt. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2160 Menschen, rund 100 mehr als am Vortag. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, wurde Dienstagfrüh vom Robert-Koch-Institut mit 443 angegeben. Es ist nach dem Altenburger Land der zweihöchste Wert in ganz Thüringen.