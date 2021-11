Ausgebüxte Hunde halten Polizei stundenlang auf Trab

Anrode Die beiden großen schwarzen Tiere – die Polizei geht von Doggen aus – seien im Dorf unterwegs gewesen und hätten dort einen Schäferhund angegriffen. Dessen Halter wurde beim Versuch, die Tiere auseinander zu bringen verletzt.

Dreieinhalb Stunden lang waren am Freitagabend in Lengefeld in der Gemeinde Anrode (Unstrut-Hainich-Kreis) Feuerwehr und Polizei im Einsatz, um zwei ausgebüxte Hunde einzufangen.

Laut Polizei erwartet den Halter der beiden Tiere eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Die beiden großen schwarzen Tiere – die Polizei geht von Doggen aus – seien im Dorf unterwegs gewesen und hätten dort einen Schäferhund angegriffen. Dessen Halter wurde beim Versuch, die Tiere auseinander zu bringen verletzt, musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Auch sein Schäferhund trug Blessuren davon, die laut Polizei versorgt werden mussten.

„Weil zu befürchten war, dass die Tiere auf die Bundesstraße zwischen Ammern und der Lengefelder Warte laufen, war ein Polizeistreifenwagen dort unterwegs, um den Verkehr zu verlangsamen“, so ein Polizeisprecher. Letztlich habe ein Hund im Dorf von einer jungen Frau eingefangen werden können, die auf das Tier eingeredet und es beruhigt hatte. Das andere fing der Halter selbst in der Nähe von Bickenriede ein.

Der Halter muss sich laut Polizei nun auch mit dem Veterinäramt und dem Amtstierarzt auseinander setzen, denn seine Tiere seien dem ersten Anschein nach in einem schlechten Zustand gewesen.

