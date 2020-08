Außenbecken der Friederikentherme abgerissen

Fast verschwunden ist das Außenbecken der Friederikentherme in Bad Langensalza. Im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Bades kommt an seien Stelle ein neues, etwas anders gestaltetes Becken, das zudem weniger Energie verbrauchen soll. Auch neue Anbauten an die Therme und eine neue Saunalandschaft im Freigelände stehen auf dem Plan für die nächsten Monate. Rund 15 Millionen Euro will die Stadt Bad Langensalza bis 2022 in der Therme verbauen.