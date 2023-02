Austausch für Trauernde im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser bietet im Unstrut-Hainich-Kreis Trauernden wieder Möglichkeiten zum Austausch an.

Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser bietet im Kreis Trauernden wieder Austauschmöglichkeiten an. So findet am Donnerstag, 16. Februar, in Mühlhausen von 14 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus wieder das Trauer-Café statt. Und in Bad Langensalza ist am Samstag, 4. März, von 15 bis 17 Uhr im Haus „Lichtblick“ in der Herrenstraße der nächste Trauer-Treff geplant.

Nach dem Verlust eines geliebten Menschen sei es nicht einfach, in den Alltag zurückzufinden, heißt es in der Mitteilung. Denn Trauer könne sogar Krankheiten verursachen. Daher helfe der Austausch mit Betroffenen.

Um Anmeldung unter Telefon: 03601 / 8882915 wir gebeten.