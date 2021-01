Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Feuerwehr in Bad Langensalza gerufen.

Bad Langensalza Ein technischer Defekt ist vermutlich die Ursache für einen Brand in Bad Langensalza

Auto in Bad Langensalza abgebrannt

Bad Langensalza. Plötzlich in Flammen auf ging am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Bad Langensalza ein Fahrzeug. Der Renault war laut Polizeibericht im Illebener Weg abgestellt, als er zu brennen begann.

Etwa eine halbe Stunde habe der Einsatz der angerückten Feuerwehr gedauert. Ersten Ermittlungen zufolge sei ein technischer Defekt am Fahrzeug die Ursache für das Feuer gewesen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.