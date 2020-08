Automaten-Dieb gestellt - Mopedfahrer verletzt

Mopedfahrer verletzt

Ein Mopedfahrer fuhr am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der Landstraße 2079 aus Richtung Sundhausen in Richtung Uthleben. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein Fahrzeug am Ortsausgang Sundhausen von einem Feldweg vor dem Moped auf die Landstraße aufgefahren sein. Der vorfahrtsberechtigte Mopedfahrer musste ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Dabei fuhr er in den Straßengraben und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte Autofahrer flüchtete. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Automaten-Dieb gestellt

Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr brach ein Mann gewaltsam einen Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Langensalzaer Landstraße in Mühlhausen auf. Er erbeutete das darin befindliche Münzgeld und flüchtete. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Erste Ermittlungen führten die alarmierten Polizisten schließlich zu einem 23-Jährigen. Er steht zudem im Verdacht, bereits am Donnerstag, 20. August, einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen zu haben. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt.

Stink-Attacke mit Säure an einem Wohnhaus in Oberdorla

Hubschraubereinsatz sorgt bei Höngeda für Verkehrsbehinderungen

Weitere Blaulicht-Meldungen für Thüringen