Awo bittet um Spenden für Erdbeben-Opfer

Die bestürzenden Bilder aus den vom Erdbeben betroffenen Gebieten in der Türkei und in Syrien macht auch die Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis betroffen. Der Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mitte-West-Thüringen will helfen und hat daher eine Hilfsaktion ins Leben gerufen.

Sowohl Sach- als auch Geldspenden seien willkommen, heißt es in der Mitteilung der Awo. Benötigt werden Erste-Hilfe-Sets, Wundsalben, Schmerzmittel, Damen-Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung, Feuchttücher, Fleece-Decken, Schlafsäcke und Powerbanks. Diese können bei der Awo-Fachstelle für Migration, Teilhabe und Interkulturelle Beratung in Mühlhausen in der Görmarstraße 10 jeweils von Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr abgegeben werden.

Die Geldspenden können auf das Spendenkonto überwiesen werden bei der Sparkasse Mittelthüringen:

DE 62 8205 1000 0301 0177 60, Verwendungszweck: „Erdbeben“.

Auch ruft die Awo zu Rücksichtnahme, Solidarität und Mitgefühl auf, denn auch im Kreis leben Menschen, die mittel- oder unmittelbar von der Erdbebenkatastrophe in beiden Ländern betroffen sind. Jeder könne so einen Beitrag leisten.