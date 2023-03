Bach feiert Geburtstag: Das waren die Gäste in Mühlhausen

Mühlhausen. Würde Komponist Johann Sebastian Bach noch leben, hätte er am Dienstag Geburtstag gehabt. Die Stadt Mühlhausen organisierte eine Gedenkfeier, so lief sie ab.

Kräftig gefeiert wurde am Dienstagvormittag auf dem Mühlhäuser Bachplatz. Der Grund: Komponist Johann Sebastian Bach wäre 338 Jahre alt geworden. Ein Ständchen wurde gespielt, Barbara Brumme sowie Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns, Bürgermeisterin Beate Sill, Peter Bühner vom Geschichtsverein und Molly Schrodt (von links) sowie zahlreiche weitere Gäste legten Blumen am Denkmal vor der Divi-Blasii-Kirche nieder. Lehrer der Kreismusikschule musizierten vor und Kreiskantor Oliver Stechbart an der Orgel in der Bachkirche. In historische Kostüme gehüllte Mitarbeitende des 3K-Theaters verteilten süße Willkommensgrüße an die Besucher. Am Nachmittag gab es eine Sonderführung zu Bach in Mühlhausen. Der Musiker wirkte 1707 und 1708 an der Blasii-Kirche als Kantor und schrieb in dieser Zeit mehrere bekannte Kantaten.