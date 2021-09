Bachlauf mit unbekannter Flüssigkeit verunreinigt – Einbrüche in Feuerwehrgebäude und Warenlager

Weberstedt/Mühlhausen/Menteroda. In Weberstedt ist ein Bachlauf verunreinigt worden. In Menteroda und Mühlhausen waren Einbrecher am Werk. Das sind die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Am späten Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Verunreinigung eines Bachlaufes in Weberstedt gerufen. Die Rettungsleitstelle informierte kurz vor 18.30 Uhr, dass es dort zu einer Verunreinigung mit einer unbekannten Flüssigkeit gekommen ist. Zeugen hätten der Leitstelle zuvor einen Ölgeruch im Bereich des betonierten Bachbettes gemeldet.

Die Feuerwehr stellte am Bachlauf, der im Ort unterirdisch verläuft und erst im Bereich des Schwimmbades am Ortsrand der Gemeinde in Richtung Schönstedt wieder an die Oberfläche tritt, eine ölige Flüssigkeit fest.

Auf der Suche nach der Ursache, die aufgrund der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen und im Laufe des Donnerstags weitergeführt worden war, wurden im Ort mehrere Grundstücke untersucht. Eine erste Untersuchung der öligen Flüssigkeit lasse darauf schließen, dass es sich wahrscheinlich um Heizöl handelt. Die weiteren Ermittlungen am Donnerstag führten bislang nicht zur Klärung der Herkunft der öligen Flüssigkeit.

Ein Eindringen ins Erdreich oder Grundwasser konnte durch den betonierten, aber trockenen, Bachlauf ausgeschlossen werden. Zur weiteren Klärung wurde auch die Umweltbehörde des Landkreises informiert, die im Nachgang eigene Prüfungen durchführen wird.

Einbruch in Feuerwehrgebäude

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in das Feuerwehrgebäude in der Hauptstraße in Urbach eingebrochen. Laut Polizei zerstörten sie zwei Fenster, öffneten im Innern des Gebäudes mehrere Innentüren gewaltsam und durchsuchten die Räume. Aus einem aufgebrochenen Spind seien etwa einhundert Euro Bargeld entwendet worden. Der entstandene Sachschaden liege ungleich höher.

Einbruch in Warenlager

Am Donnerstagabend wurde der Polizei gegen 20.30 Uhr ein Einbruch in ein Warenlager in der Sondershäuser Straße in Mühlhausen gemeldet. Unbekannte waren in der Zeit von Sonnabend bis Donnerstag durch einen Nebeneingang in das Lager eingedrungen. Der Polizei zufolge wurden unter anderem Verstärker und ein Mischpult im Wert von über 1000 Euro gestohlen.

