Bad Langensalza bekommt einen City-Manager

Leere Straßen in der Innenstadt von Bad Langensalza. Der Corona-Lockdown verschärft die wirtschaftliche Lage für die allermeisten Geschäfte. Auf den City-Manager wartet unter anderem hier viel Arbeit.

Bad Langensalza Nach Förderzusage soll das Projekt in diesem Jahr starten. Das Land Thüringen hilft finanziell.

Bad Langensalza. Die Stadt Bad Langensalza wird einen City-Manager oder eine Managerin bekommen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt habe zugesagt, solch eine Stelle drei Jahre lang mit einer 80-prozentigen Förderung zu unterstützen. Das sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Im Oktober 2019 hatte der Stadtrat beschlossen, einen entsprechenden Förderantrag auf den Weg zu bringen. Der City-Manager soll demnach eine feste Anlaufstelle sein, die sich vorrangig um die Entwicklung der Innenstadt kümmert. In seine Arbeit münden soll alles, was bisher schon in der ebenso vom Land geförderten Innenstadt-Initiative von Industrie- und Handelskammer (IHK), Stadtverwaltung und Gewerbeverein sowie Akteuren wie dem kirchlichen Erprobungsraum erarbeitet wurde.

Zudem soll er Partner aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringen, Bürger aktivieren und einbinden, Imagepflege betreiben, Konzepte erstellen, Schlüsselprojekte in Gang bringen und allgemein Anlaufstelle sein.

Das alles soll nun in einem Aufgabenkatalog präzisiert werden, der dann auch Grundlage für eine Stellenausschreibung im zweiten Quartal 2021 wird, wie Reinz sagte. Geklärt werden muss auch, wo die Stelle angebunden wird. Die Verwaltung selbst darf es nicht sein, vermutlich wird es eine städtische Tochterfirma.

Der Bescheid komme zur rechten Zeit, meinte Reinz: Die ohnehin angeschlagenen Innenstädte litten besonders unter dem Corona-Lockdown und bräuchten dringend Konzepte und Initiativen, um sich für die Zukunft zu wappnen.

Möglich sei die Förderung, weil die Städtebauförderung inzwischen neue Prioritäten habe, sagte Max Horrmann vom städtischen Sanierungsberater DSK. So gebe es nun auch Geld für die Projekte zur Belebung der Stadtzentren und die Förderung des sozialen Zusammenhalts. Er erwarte sich viel von dem City-Manager.

Horrmann weiß, worüber er spricht: Er hat sich in seiner Masterarbeit mit der Image- und Markenbildung von Städten befasst – am Beispiel Bad Langensalza.