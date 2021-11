Bad Langensalza bekommt eingezäunte Hundewiese

Unstrut-Hainich-Kreis. Die erste Freilauffläche für Hunde ist im Wohngebiet Nord entstanden. Dort soll im kommenden Jahr auch der Spielplatz erweitert werden.

Hunden in Bad Langensalza steht ab sofort eine ausgewiesene Freilauffläche zur Verfügung. Auf dem Platz im Norden der Kurstadt können die Vierbeiner nun ganz ohne Leine spielen und toben.

Das Besondere: Die Wiese ist mit einem Zaun umgeben. „Das ist sicherer. In dieser Gegend gehen viele Menschen spazieren, und gleich nebenan ist der Spielplatz. Da könnten freilaufende Hunde für Unmut sorgen“, sagte Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos).

In Mühlhausen gibt es seit Sommer 2020 fünf Freilaufflächen für Hunde – ohne Zaun, aber dennoch in sich abgeschlossen. Wie es von der Stadtverwaltung heißt, habe man bei der Ausweisung keinen Bedarf für eine Umzäunung gesehen. „Die Lösung funktioniert“, so eine Sprecherin. Für Verbesserungsvorschläge sei man aber jederzeit offen. Die Stadt war nach einem Gerichtsurteil in der Pflicht, mehr als die Freilauffläche am Hirschgraben auszuweisen. Hinzu gekommen sind die Flächen am Löwen am Stadtberg, Unterm Tonberg, in der Heinrich-Pfeiffer-Straße und in der Waidstraße. „Das heißt aber nicht, dass jeder Passant ohne Hund diese Flächen meiden muss. Hundehalter sind auch auf diesen Flächen in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie ihre Tiere jederzeit anleinen können“, heißt es aus dem Ordnungsamt. Festgeschrieben ist die Lage der Freilaufflächen in der ordnungsbehördlichen Verordnung, die seit 2020 gilt.

In Bad Langensalza konnte trotz längerer Wartezeiten auf das Material die Anlage zügig fertiggestellt werden, erklärte Straßenwärter Holger Born. Innerhalb von fünf Tagen konnte die etwa 1000 Quadratmeter große Fläche umzäunt und damit nutzbar gemacht werden.

Eigentlich sollte der Hundeplatz gegenüber entstehen, sagt Reinz. Weil jedoch Anwohner fürchteten, dass mit der Hundewiese mehr Tumult unter ihren Balkonen entsteht, entschied sich die Stadtverwaltung für den ehemaligen Bolzplatz.

Weil aber auch die Fußballspieler nicht zu kurz kommen sollen, wandern die beiden Tore nun auf die ursprünglich angedachte Hundewiese. Dass es überhaupt eine Hundefreilauffläche in Bad Langensalza braucht, hängt mit der Leinenpflicht zusammen, die in der ganzen Stadt herrscht. Im Gegenzug muss die Verwaltung laut eines Gerichtsurteils Möglichkeiten schaffen, wo die Hunde frei laufen können.

Leinenpflicht macht Ausweichmöglichkeiten notwendig

In Bad Langensalza sind die Hundewiesen seit über zwei Jahren im Gespräch. Dass Bedarf besteht, sei immer wieder angeklungen, sagte Reinz. Geplant waren damals drei Flächen: Nahe der Seufzerallee, am Jahnplatz und im Wohngebiet Nord. Fertig sein sollte zumindest eine der Wiesen schon 2019.

Dass es mit der Umsetzung nun doch etwas länger gedauert hat, liege laut Bürgermeister daran, dass der Fokus sich zwischenzeitig auf andere Dinge verschoben hatte. „Jetzt aber ist die erste Fläche fertig und wird schon gut angenommen.“

In den kommenden Tagen sollen noch letzte Feinarbeiten erfolgen, informiert Holger Born. So soll zum Beispiel die Lücke zwischen Zaun und Wiese verschlossen, im Bereich der Tür noch Erde aufgeschüttet werden. Zudem seien Sitzmöglichkeiten geplant. Zwei bereits installierte Hundetoiletten sollen innerhalb der Freilauffläche für die nötige Sauberkeit sorgen.

Die Hundewiese sei auch ein erster Schritt zur Aufwertung des Areals. Unter anderem sei es für kommendes Jahr geplant, den Spielplatz mit neuen Geräten zu erneuern. „Es soll ein Ort werden, an dem sich Familien gerne aufhalten – auch mit Hunden“, erklärte Reinz.

Was die Freilauffläche angeht, soll sie nicht die einzige bleiben. Wo Hunde künftig noch die Möglichkeit zum Freilauf bekommen sollen, stehe aber noch nicht fest.