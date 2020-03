Die Themengärten, hier im Bild der Japanische Garten, sind in Bad Langensalza derzeit noch geöffnet.

Bad Langensalza. Nur die Themengärten sind noch in Bad Langensalza geöffnet. Die Stadt schließt Dienstgebäude, Spiel- und Sporteinrichtungen.

Bad Langensalza bildet Krisenstab

Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Bad Langensalza einen Krisenstab gebildet. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) informiert, besteht er aus Mitarbeitern von Verwaltung und städtischen Unternehmen. Der Stab wird, wenn nötig, weitere Schritte einleiten.

Inzwischen hat die Stadt die Dienstgebäude Rathaus, Ratswaage und das Gartenbauamt am Illebener Weg für den Besucherverkehr geschlossen. Nur noch Notfälle werden nach vorheriger telefonischer Anforderung bearbeitet. Dazu sollen ständig besetzte Telefone eingerichtet werden.

Geschlossen hat die Stadt jetzt neben Rumpelburg auch Bibliothek, Apothekenmuseum, Schneiderstube, Kultur- und Kongresszentrum, Spielplätze und Sporteinrichtungen. Vorerst geschlossen bleiben auch Friederiken-Therme, Tourist-Information und Baumkronenpfad. Auch die Bürgerhäuser in den Ortsteilen und die Gebäude der freiwilligen Feuerwehren werden geschlossen.

Noch offen sind die Themengärten der Stadt Bad Langensalza. Im Japanischen Garten aber mit Einschränkungen, dort ist der Teepavillon zu.

Die Situation stelle die Stadt vor ungeahnte Herausforderungen, so Reinz. Er appelliert daher an Vorsicht und bittet die Menschen, nicht in Panik zu verfallen.