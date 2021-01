Bad Langensalza: Cordula Eger spendet Masken

Die Linke-Landtagsabgeordnete Cordula Eger (rechts) spendete medizinische Mund-Nase-Bedeckungen an den Verein Talisa. Dieser betreibt die Tafeln in Bad Langensalza, Bad Tennstedt und Großengottern. Links im Bild: Dana Franke, Regionalleiterin der Tafeln.

Bad Langensalza. Am Montag, 1. Februar, verteilt die Politikerin Schutzmasken am Kornmarkt vor ihrem Büro.

Diesen Montag, 1. Februar, bietet die Landtagsabgeordnete Cordula Eger (Linke) kostenfreie Masken vor ihrem Wahlkreisbüro am Kornmarkt an. Verteilt wird laut Mitteilung von 13 bis 17 Uhr. Termine könnten zudem vereinbart werden per E-Mail an wkb.eger@gmail.com oder unter Tel. 0176 / 3289 8578.

Auch der Verein Talisa, Träger der örtlichen Tafeln, wurde mit FFP2-Masken bedacht. Für viele Menschen sei der Kauf der medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen eine zusätzliche finanzielle Belastung. Daher habe sie für die etwa 60 Bedarfsgemeinschaften der Tafeln in Bad Langensalza, Großengottern und Bad Tennstedt Masken gespendet, so Eger. Auch für soziale Einrichtungen in Mühlhausen sei dies geplant.