Bad Langensalza: Debatte über Geld startet

Der Haupt- und Finanzausschuss von Bad Langensalza startet am Dienstag, 7. Januar, in die Haushaltsdebatte. Die Sitzung um 18 Uhr im Rathaus ist der Auftakt für insgesamt sechs öffentliche Runden zum Etat. Weitere Termine sind am 9., 14., 30. Januar und am 4., 6. und 18. Februar. Am 27. Februar soll dann der Stadtrat den Haushalt für 2020 beschließen.

Im Ausschuss stellt die Verwaltung die Daten des im Dezember vorgelegten Etats vor und beantwortet Fragen, bevor die Diskussion über mögliche Änderungsanträge der Fraktionen beginnt. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) hatte die öffentliche Debatte eingeführt. Zuvor war der Haushalt im Ausschuss stets nicht öffentlich vorberaten worden.