Die Innenstadt-Händler in Bad Langensalza haben sich auf gemeinsame Kernöffnungszeiten für den Dezember geeinigt. Damit wollen sie das Weihnachtsgeschäft kundenfreundlich gestalten, so informiert Christian König, Vorsitzender des Gewerbevereins, gegenüber unserer Zeitung

Viele Geschäfte hatten mit veränderten Öffnungszeiten auf die jetzige Corona-Situation reagiert. „Wir haben gemerkt, dass es für die Kunden dadurch nicht einfach war“, so sagt König. Denn oftmals standen sie wegen des teilweisen Wirrwarrs vor verschlossenen Türen.

Im gesamten Monat Dezember gelten jetzt von montags bis freitags Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr. Zusätzlich soll an zwei Samstagen länger geöffnet sein: am 12. und am 19. Dezember von 10 bis 16 Uhr. Weiterhin ist am Freitag, 18. Dezember, der Freitag vorm dritten Advent, ein langer Einkaufstag mit Öffnungszeiten bis 20 Uhr geplant.

„Vergesst die örtlichen Händler nicht“, appelliert Christian König an die Bad Langensalzaer und die Menschen der Region. Denn wie überall in den Innenstädten sind die Umsatzeinbrüche immens. Grund ist, dass viele Kunden auf einen Einkaufsbummel verzichten, weil Restaurants, Cafés und Kulturstätten schließen mussten.

„Das Internet kann den Service eines Geschäfts vor Ort nicht bieten“, ist König überzeugt.