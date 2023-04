Bad Langensalza: Finanzielle Unterstützung für Nachwuchs des Thüringer HC

Bad Langensalza. Landrat Harald Zanker überreicht in Bad Langensalza einen Spendenscheck. Die Mittel sollen vor allem der Nachwuchsarbeit dienen.

Die Nachwuchsspielerinnen des Thüringer Handball Clubs (THC) haben eine finanzielle Unterstützung für die Nachwuchsarbeit erhalten. Sie stammt aus den Spendenfonds des Landkreises. Landrat Harald Zanker (SPD) hat vor wenigen Tagen den symbolischen Scheck in Höhe von 3000 Euro an die Spielerinnen der weiblichen D- und E-Jugend in der Salza-Halle in Bad Langensalza überreicht. Die Mittel sollen besonders dem Standort Bad Langensalza dienen.