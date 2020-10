Bad Langensalza: Foto-Workshop, Schwimmen und Graffiti

Am 29. Oktober ist eine Halloween-Party im Jugendzentrum Grenzenlos in Bad Langensalza geplant.

Bad Langensalza. Das Awo-Jugendzentrum Grenzenlos in Bad Langensalza bietet in den Herbstferien wieder ein buntes Programm an.

Das Jugendzentrum Grenzenlos der Arbeiterwohlfahrt Mitte-West-Thüringen in Bad Langensalza bietet in den Herbstferien wieder ein buntes Programm an. Den Auftakt bildet am Montag, 19. Oktober, ein Foto- und Video-Workshop, heißt es in der Mitteilung. Der Dienstag, 20. Oktober, stehe im Zeichen der Kreativität, je nach Wetterlage wird der Außenbereich oder der Flur des Jugendzentrums mit Graffiti gestaltet.