Bad Langensalza investiert in seinen Friedhof

Bad Langensalza. Die Arbeiten für die Neugestaltung am städtischen Friedhof haben begonnen. Was geplant ist und wie viel das neue Konzept kostet.

Am städtischen Friedhof in Bad Langensalza hat die Neugestaltung begonnen – unterhalb des sowjetischen Denkmals. Wie Fachbereichsleiterin Ute Pröschild aus der Stadtverwaltung zur Sitzung des Stadtrats sagte, werden zunächst die Hauptwege hergerichtet. Sie seien teils zugewachsen; um eine Struktur in die Hauptwege zu bekommen, sollen Granitsteine die wassergebundenen Wege begrenzen . Das übernimmt der Bauhof, so Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Auch der Zugang zum Friedhofsgebäude solle erneuert und barrierefrei werden.

Investiert werden müsse zudem in die teilanonymen Grabstätten, sagte Pröschild. Man müsse Steine für Stelen kaufen und die Flächen herrichten. Die teilanonyme Bestattung sei derzeit sehr gefragt. Die Stadt habe nur noch fünf Stelen zur Verfügung. Der Stadtrat hob einen Sperrvermerk von 110.000 Euro im Haushalt auf. Das Geld werde für die Arbeiten auf dem Friedhof dringend gebraucht, hieß es.

Konzept auf 110 Jahre ausgerichtet

Die Gestaltung des Friedhofes ist ein Großprojekt. Es brauche „mehr als eine Million Euro“, um den Friedhof „vorzeigefähig“ zu machen, so Reinz. Mit anderthalb Jahren Verspätung liege der Verwaltung jetzt das fertige Konzept vor; es sei auf 110 Jahre ausgelegt. Geplant ist ein einheitlicher Anblick mit einheitlichem Mobiliar. In der Vergangenheit hatten Trauernde selbst Bänke aufgestellt und Bäumchen gepflanzt.

Das Planungsbüro geht davon aus, dass wegen des Investitionsstaus bis 2030 die Stadt rund 1,8 Millionen Euro investieren müsse; bis zum Jahr 2050 weitere 2,4 Millionen Euro – laufende Erhaltungskosten sind genauso wenig berücksichtigt wie Preissteigerungen.