Bad Langensalza: Texte zum Advent

Bad Langensalza. Am Samstag beginnt eine virtuelle Adventsaktion das evangelischen Frauentreffs „Die Evas“ aus Bad Langensalza.

Frauen aus dem evangelischen Frauentreff „Die Evas“ gestalten einen lebendigen Adventskalender als „Vorlese-Aktion“,. Darüber informiert Pfarrer Dirk Vogel aus Bad Langensalza. Vom ersten Advent an bis Heiligabend gibt es für jeden Tag eine kurze Geschichte oder einen Text zum Nach- und Weiterdenken zum Zuhören über die Website www.evangelische-kirche-lsz.de.

Kerstin Hellmundt, Initiatorin des Frauentreffs, war auch die Ideengeberin dieser Aktion, an der nun nicht nur Frauen, sondern auch einige Männer beteiligt sind, so Steffen Schmidt und Vogel selbst. Alle Texte stammen von Orla Danz aus Mühlhausen. Seit einigen Jahren gestaltet sie Adventskalender mit Geschichten und Gedichten. So ist eine Vielzahl von Texten zusammengekommen. Daraus wurden 26 Texte ausgewählt und aufgesprochen.