Wo genau soll das neue öffentliche WC in Bad Langensalza hinkommen und wie soll es aussehen? Diese Frage beschäftigt die Planer und politischen Gremien der Stadt schon seit mehr als zwei Jahren. Nun war erneut der Bauausschuss dran. Ergebnis: Die Diskussion geht weiter.

„Wir drehen uns im Kreis“ sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Fünf Varianten seien mittlerweile im Spiel, teils durchgerechnet, teil weit geplant, teils nur als Idee. Man müsse endlich eine Entscheidung treffen. Bis zur nächsten Bauausschusssitzung sollen dazu alle Varianten samt Berechnungen abschließend auf den Tisch.

Moderne Containeranlage oder steinerner Flachbau

Gescheitert ist ein Beschluss bislang vor allem an den Kosten. Es gibt folgende Varianten: Ausgangspunkt war eine moderne Containeranlage für 360.000 Euro, inklusive Wartung, Selbstreinigung und Vandalismus-Versicherung, am Busparkplatz des Rosengartens. Für sie gibt es darum ein konkretes Kostenangebot und einen Bauantrag. Obwohl die Planung ursprünglich bei 500.000 Euro lag, schreckte auch die reduzierte Summe den Stadtrat ab.

Am Parkplatz des Rosengartens in Bad Langensalza könnte eine öffentliche Toilette entstehen – oder gleich ein komplett neuer Park-Eingangsbau inklusive WC. Foto: Klaus Wuggazer

Zweite Variante: Ein steinerner Flachbau, den die Stadt-Tochter WBL nach dem Zögern des Rats auf Reinz’ Wunsch geplant hat. Die Kostenschätzung: 250.000 Euro, Zusatz- und Folgekosten unklar. Dasselbe Modell gibt es, Variante drei, auch in einfacherer Holz-Ausführung.

Vierte Variante wäre, im jetzigen Eingangsgebäude des Gartens eine Toilette einzubauen. Doch die Stadt ist hier nur Mieter, zahlt für die von ihr genutzten Räume – Kasse und kleiner Shop – knapp 8000 Euro Warmmiete im Jahr. Für eine größere WC-Anlage gebe es zudem hohe technische Hürden, etwa die Belüftung, so Reinz. Die fünfte Idee hatte Dagmar Kleemann (SPD): Ein komplett neues, stadteigenes Eingangsgebäude am PKW-Parkplatz, inklusive Toiletten, Rosenmuseum, Shop und Geräteraum. Das würde alle bestehenden Probleme lösen und sei langfristig die beste Lösung, meinte sie. Eine Kostenberechnung gibt es dazu nicht. „Das wäre charmant, wird aber sehr teuer“, meinte Reinz.

Viele verschiedene Meinungen und keine Lösung

Matthias Conrad (CDU) sagte unter Berufung auf Baufirmen, ein WC-Flachbau sei für 150.000 Euro zu haben. Reinhard Lubrich meinte, die 350.000 Euro für den Container würden auch für ein neues Eingangs-Haus reichen. Thomas Kühmstedt (WIR) glaubt, dass eine Lösung im bestehenden Gebäude machbar sei – die müsse eben sehr schlicht ausfallen.

Volker Pöhler (CDU) widersprach ihm: Es gebe heute einfach ganz andere Standards als früher. Max Horrmann vom städtischen Sanierungsberater DSK pflichtete ihm bei: Nicht der Bau, sondern das Mobiliar koste viel, weil es vandalensicher, behindertengerecht und pflegeleicht sein müsse, auch um Personalkosten zu sparen.

Das Toilettenhäuschen an der Erfurter Straße ist in die Jahre gekommen. Foto: Mara Mertin

Reinz plädierte für die Containerlösung: Man habe beim Land sondiert und könne dafür neben den bisher eingeplanten 250.000 Euro wohl auch Einnahmen aus der zweckgebundene Sanierungsabgabe verwenden, so dass die Lücke ohne weitere Mittel aus dem Stadtsäckel geschlossen würde.

Im nächsten Ausschuss sollen nun Berechnungen für alle Varianten vorliegen. Dann, so Matthias Reinz, solle man endgültig entscheiden. Auch Jane Croll (CDU) drängte, sich endlich festzulegen. Reinhard Lubrich mahnte, auch die Folgekosten in die Betrachtung einzubeziehen. Dass überhaupt eine neue öffentliche Toilette in der Stadt nötig ist, steht im neuen Kurort-Entwicklungsplan. Die vorhandenen WCs würden zwar reichen, liegen aber ungünstig oder sind veraltet. Bisher gibt es welche am Bahnhof, in der Herrengasse und in der Erfurter Straße. Letztere ist überaltet, genau wie das schon lange geschlossene Häuschen am Kulturzentrum.

Der Rosengarten wurde präferiert, weil dort die meisten Busse ankommen. Das WC im Park-Café ist nur gegen Eintritt erreichbar.