Bad Langensalza: Umbau der Friederikentherme im Zeitplan

Am Platz des neuen Außenbeckens wird gebaggert, die Fundamente für die neuen Anbauten sind gegossen, die Aufstockung des Therapiebereichs steht bevor: Die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Friederikentherme kommen voran und liegen im Plan – während das Bad weiter geöffnet hat. Ein Besuch auf der Baustelle.

Der Therapiebereich von außen: Rechts entsteht demnächst ein Anbau. Foto: Klaus Wuggazer

Wo einmal das neue Außenbecken gebaut wird, ragen die Köpfe von neuen Gründungspfählen aus dem Boden. Ein Bagger begradigt den Untergrund: Vorbereitungen für das neue Becken, dessen Bau aber erst die nächste Etappe darstellt. Im Moment steht der Therapiebereich im Vordergrund. Der Gebäudeteil entlang der Böhmenstraße ist weitgehend entkernt, ein Teil des Dachs abgedeckt. Hier wird an der Erweiterung des Fitnessbereichs gearbeitet, für den das Dach noch angehoben wird. Dafür steht schon ein Kran bereit, der auch Baumaterial ins Obergeschoss befördert.

Erweiterung des Saunabereiches

Der Therapiebereich wird nicht nur aufgestockt und innen völlig neu gestaltet; er erhält auch einen Ruheraum-Anbau samt Keller am südlichen Ende. Nachdem die Archäologen dort ihre Arbeit beendet haben, ist dafür die Bodenplatte gegossen. Das gilt auch für das östliche Ende der Therme an der Rosa-Luxemburg-Straße, wo die Erweiterung des Saunabereichs ansteht, hinein die in die bisherige Grünanlage und mit mehreren Themensaunen, Ruhezonen und weiteren Angeboten.

Gründungspfähle für das neue Außenbecken. Der hölzerne Gang führt vom Bad in das Therapie-Ausweichquartier im Bademeisterhäuschen. Foto: Klaus Wuggazer

Im Anbau am Therapiebereich kommt auch ein Sole-Tank unter, vorsorglich: Wenn die Kaverne mit der Bad Langensalzaer Sole eines Tages erschöpft ein sollte, könne hier Salzwasser aus anderen Quellen angeliefert und mit dem örtlichen Trinkheilwasser für das Bad gemischt werden, sagt Annett Standhardt, die Geschäftsführerin der Therme. Sie lobt, wie auch Annelie Schaller von der Stadtverwaltung, die den Bau betreut, die Zusammenarbeit mit den Firmen, die überwiegend aus der Region kommen. Die Stadt ist bei der Therme Bauherr, steuert zu der laufende 15-Millionen-Euro-Investition rund zwei Millionen bei. Betrieben wir das Bad von der stadteigenen Kur- und Tourismus-GmbH.

Botanischer Garten dauerhaft verkleinert

Die Dachanhebung soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bis April soll der neue Therapiebereich auch innen fertig sein. Zur Zeit gibt es eine Ausweichlösung im nahen Bademeisterhäuschen. Das neue Außenbecken soll im Juli 2021 stehen. Dritter und letzter großer Brocken ist bis Ende 2021 die neue Saunalandschaft mit dem gesamten Außenbereich.

Der Therapiebereich ist innen weitgehen entkernt. Foto: Klaus Wuggazer

Der umfasst künftig auch den Botanischen Garten, der wegen der Bauarbeiten geschlossen ist und dauerhaft verkleinert wird. Er soll einerseits weiter Schaugarten sein, könne andererseits auch in die Wellnessangebote der Therme integriert werden, etwa mit Barfußpfad und für Yoga-Kurse, sagt Annett Standhardt.

Erhebliche Verluste bei der Therme

Ihr ist wichtig , dass die Friederikentherme täglich geöffnet hat, von 9 bis 22 Uhr, auch wenn das Angebot durch die Bauarbeiten und Corona eingeschränkt ist. Die zulässige Obergrenze von gleichzeitig 170 Gästen sei bisher nicht erreicht worden, aber mit der herannahenden kalten Jahreszeit steige die Nachfrage an.

Dennoch müsse die Therme, ohnehin ein Zuschussgeschäft, mit erheblichen Verlusten rechnen. Der Heilbäderverband mache sich beim Land dankenswerterweise für Extrahilfen für die Kurorte stark.